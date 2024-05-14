Batman'da uyuşturucu operasyonu: 23 şüpheli yakalandı
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda şüphelilerin torbacılık yöntemi ile uyuşturucu sattığını tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 23 şüpheli yakalandı, zanlıların ev, araç ve üst aramalarında 2 kilogram esrar, 263 gram sentetik kannabinoid, 750 gram skunk, 201 uyuşturucu hap, 10,69 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, hassas terazi ve 4 bin 820 lira suçtan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.
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