Bakan Yerlikaya duyurdu: Eski tip ehliyetleri yenileme süresi uzatıldı
Sürücü belgeleri yenileme süresi 31 Temmuz 2025'e uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.
31 Aralık'ta eski tip sürücü belgesinin yenilenme süresi sona eriyordu.
BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından eski tip sürücü belgesi olan sürücüleri ilgilendiren bir açıklama yaptı.
Yerlikaya, "Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" dedi.
Yerlikaya, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunduğunu dile getirdi.
Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresini Uzattık?— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 18, 2024
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine… pic.twitter.com/eFwyW5HueL
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