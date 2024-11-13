Sürücüler dikkat: Ehliyetini yenilemeyenin cebi yanacak!

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH

Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi bulunmazken ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2024. Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sadece 1,5 ay kaldı. Bu süre içinde sağlık raporu alınarak gerekli harçlar yatırıldıktan sonra, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alınıp, yeni ehliyet kısa süre içinde teslim edilecek.

Yenileme işlemi sırasında geçici bir evrak verilecek ve bu evrak 1 ay boyunca geçerli olacak. Yeni ehliyet teslim edildikten sonra, geçici evrak imha edilecek.