Sürücüler dikkat: Ehliyetini yenilemeyenin cebi yanacak!
Eski tip ehliyetini yenilemek isteyen yurttaşlar randevu bulmakta zorlanıyor. Yılbaşında sona erecek olan yenileme süresi nedeniyle randevular dolmuş durumda. Ehliyetlerini yenilemeyenlerin cezai işlemlerden kaçınmak için başvurularını bir an önce yapmaları gerekiyor.
EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH
Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi bulunmazken ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2024. Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sadece 1,5 ay kaldı. Bu süre içinde sağlık raporu alınarak gerekli harçlar yatırıldıktan sonra, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alınıp, yeni ehliyet kısa süre içinde teslim edilecek.
Yenileme işlemi sırasında geçici bir evrak verilecek ve bu evrak 1 ay boyunca geçerli olacak. Yeni ehliyet teslim edildikten sonra, geçici evrak imha edilecek.
YENİLENEN EHLİYETLERİN SÜRESİ NE KADAR?
Yenilenen ehliyetlerin geçerlilik süresi genellikle 10 yıl olarak belirlenmişken, bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl geçerli olacak.
Ehliyet sınıflarına göre süresel dağılım şu şekilde:
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfları için 5 yıl.
M, A1, A2, A, B1, B, BE, F, G sınıfları için 10 yıl geçerli olacak.
Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 12 bin 978 TL, geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak ise 2 bin 610 TL olarak belirlendi.
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