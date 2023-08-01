Bakan Yerlikaya duyurdu: Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
4 jandarmanın şehit olduğu, 2 jandarmanın da yaralandığı eylemlere katılan ve gri kategoride yer alan bir terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı eylemlerde yer aldığı tespit edilen ve ‘Terörde Arananlar Listesi’’nde ‘gri’ kategoride yer alan ‘Ardem Ararat’ kod adlı Sultan Oruç isimli teröristin Bitlis’te silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
“Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Jandarma komandolarımızın ısrarlı ve kararlı takipleri sonucunda bugün Bitlis Hizan kırsalında teröristlerle yeniden sıcak temas kuruldu. Çıkan çatışmada Bakanlığımız Terörden Arananlar listesinde gri kategoride bulunan ‘Ardem Ararat’ kod adlı Sultan Oruç isimli terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 Jandarmamızın şehit edildiği, 2 Jandarmamızın da yaralandığı tespit edildi. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet; Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için hainlere nefes aldırmayacağız terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.”
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK????— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 1, 2023
4 JANDARMAMIZIN ŞEHİT,
2 JANDARMAMIZIN YARALANDIĞI EYLEMLERE KATILAN VE GRİ KATEGORİDE YER ALAN
1 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ??
Jandarma komandolarımızın ISRARLI VE KARARLI takipleri sonucunda bugün Bitlis Hizan… pic.twitter.com/LBGM9B0QfI
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