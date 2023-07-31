Rusya'dan Ukrayna'ya: Terörist saldırı taktikleri kullanıyor

Yayınlanma: 31.07.2023 - 14:00

Güncelleme: 31.07.2023 - 14:10

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya’nın, Suudi Arabistan’da Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yapılması planlanan toplantıyı takip edeceğini aktaran Peskov, “Kiev rejiminin şu anki yaklaşımıyla bir barış anlaşmasına varmak mümkün mü? Cevap açıkça hayır. Bunun için gerekli şartlar mevcut değil. Kiev rejimi, yalnızca Batı'nın Rusya'ya karşı savaşında bir araç olarak kullanıldığı sürece barış istemiyor ve isteyemez” ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın karşı saldırısını sürdürdüğünü ancak herhangi bir başarı sağlayamadığını belirten Peskov, “Kiev başarılı olamıyor ve çok ama çok zor durumdalar. Özel askeri operasyon devam ediyor. Ukrayna karşı saldırısının Kiev'de tasarlandığı şekilde ilerlemediği açıktır” değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Rusya’nın çeşitli bölgelerine yapılan saldırıların “terör eylemi” olduğunu vurgulayarak “Bu saldırılar, başarısızlıklarından doğan çaresizlik hamleleri. Kiev rejimi, terörist saldırı taktikleri kullanıyor. Bu mide bulandırıcı ve buna karşı savaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Nijer’deki darbeye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Peskov, “Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Ülkede hukukun üstünlüğünün hızlı bir şekilde yeniden tesis edilmesinden, itidalden yanayız ve elbette Nijer'in anayasal düzene geri dönmesini istiyoruz” dedi.

Rusya’nın başkenti Moskova’ya dün insansız hava aracıyla yapılan saldırıda, gökdelenlerin bulunduğu Moskova City bölgesinde bir bina hasar alırken, 28 Temmuz’da Rostov bölgesine düşen roket nedeniyle de 10 kişi yaralanmıştı.