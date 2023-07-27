Yabancı terörist savaşçılara operasyon: 16 gözaltı!

Yayınlanma: 27.07.2023 - 13:11

Güncelleme: 27.07.2023 - 13:16

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda; IŞİD, EL Kaide, HTŞ/FEC/ENC gibi terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle İstanbul’da iletişim halinde olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen terör şüphelilerine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yabancı terörist savaşçı olduğu anlaşılan şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul’da 8 ilçede 15 farklı adrese yönelik eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda toplam 16 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.