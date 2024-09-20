Bakan Yerlikaya duyurdu... IŞİD'e 'Gürz-15' operasyonu: 88 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 08:14

Güncelleme: 20.09.2024 - 08:17

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik son 5 gündür devam eden "GÜRZ-15" operasyonlarında 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ'da IŞİD terör örgütüne yönelik "GÜRZ-15" operasyonları düzenlendiği bilgisini paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Terör odaklarının hiçbirine göz açtırmayacaklarını ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar milletin duası ve desteğiyle mücadeleye devam edeceklerini belirten Yerlikaya, "23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden GÜRZ-15 operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı. Operasyonları koordine eden savcılarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.