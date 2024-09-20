Bakan Yerlikaya duyurdu... IŞİD'e 'Gürz-15' operasyonu: 88 şüpheli yakalandı
23 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “GÜRZ-15” operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik son 5 gündür devam eden "GÜRZ-15" operasyonlarında 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ'da IŞİD terör örgütüne yönelik "GÜRZ-15" operasyonları düzenlendiği bilgisini paylaştı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Terör odaklarının hiçbirine göz açtırmayacaklarını ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar milletin duası ve desteğiyle mücadeleye devam edeceklerini belirten Yerlikaya, "23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden GÜRZ-15 operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı. Operasyonları koordine eden savcılarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.
2??3?? ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5?? gündür devam eden “GÜRZ-15” operasyonlarında 8??8?? şüpheli yakalandı?— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 20, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Terör odaklarının hiçbirine göz açtırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle… pic.twitter.com/xDggQIBw1O
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