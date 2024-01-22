Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 9 göçmen kaçakçısı yakalandı

İstanbul'da 9 göçmen kaçakçısı 'Kalkan-10' operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanırken, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 08:30
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 9 göçmen kaçakçısı yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "Kalkan-10" operasyonunda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden; 6'’sı tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aziz Milletimizim Bilmesini İsterim ki;
İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan Operasyonlar sonucu; Suçta kullanıldığı tespit edilen 5 araca el konuldu. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve  operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı. 


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