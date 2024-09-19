Bakan Yerlikaya duyurdu... İstanbul'da 'Kuyu-26' operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da elebaşılığını Abdurrahman Ay’ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-26” operasyonunda 8 şüphelinin yakalandığını ve 6’sının tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu... İstanbul'da 'Kuyu-26' operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 08:50

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul’da elebaşılığını yurt dışında firar olan Abdurrahman Ay’ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik “Kuyu-26” operasyonu düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanırken 6’sı tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilirken şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, işyerine yönelik el bombalı saldırı ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda fişek ele geçirildi.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #Operasyon #suç örgütü

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