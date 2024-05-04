Bakan Yerlikaya duyurdu... İstanbul'da Mahzen-37 operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Kağıthane Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde düzenlenen 'Mahzen-37 Operasyonları'nda elebaşılığını Beratcan Gökdemir’in yaptığı organize suç örgütü üyesi 14 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 08:20
Bakan Yerlikaya duyurdu... İstanbul'da Mahzen-37 operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
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İstanbul’un Kağıthane Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde düzenlenen “MAHZEN-37” operasyonlarında; kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iş yeri kurşunlaması, kasten yaralama ve tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen elebaşılığını Beratcan Gökdemir’in (yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütü (Daltonlar) üyesi 14 şüpheli yakalandı.

Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından duyurdu.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

“İstanbul’un Kağıthane Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde düzenlenen “MAHZEN-37” operasyonlarında;

Kasten Öldürmeye Teşebbüs,

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma,

İş Yeri Kurşunlaması,

Kasten Yaralama ve

Tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen elebaşılığını Beratcan Gökdemir’in (yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütü (Daltonlar) üyesi 14 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Halkımızın desteği ve duasıyla organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz.”


Ali Yerlikaya haberleri

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