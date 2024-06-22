Bakan Yerlikaya duyurdu: Kurban Bayramı tatilinin ilk 7 gününde yürek yakan tablo... Can kaybı artıyor!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 'son durumu' paylaştı.

Buna göre Bayram tatilinin 7. günü 21 Haziran 2024 Cuma günü 24 saatlik sürede, 597 trafik kazası meydana geldi. 13 kişi hayatını kaybetti, 1007 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 62 kişi hayatını kaybetti.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

?? Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor.



Bayram tatilinin 7. günü 21 Haziran 2024 Cuma günü 24 saatlik sürede:

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