5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 11:31
5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Konya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda 15 şahsın örgütle irtibatı ve iltisakı ilk defa deşifre edildi.

TEM ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda da FETÖ Silahlı Terör örgütüne üye olma suçundan İstanbul Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. ile yine FETÖ’ye üye olma suçundan Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan ve 6 Yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ü. yakalanarak cezaevine teslim edildi.


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