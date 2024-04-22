Eş zamanlı tefecilik operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 17:29

Güncelleme: 22.04.2024 - 17:29

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince “tefecilik ve yağmaya teşebbüs" suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Kumluca ilçesinde oto galericilik ve oto alım satımı yapan şüphelilerin müştekilere tefe karşılığı borç para verdikleri, tefecilik suçunu gizlemek amacıyla da aralarında araç devri yaptıkları, tefe karşılığı verdikleri paraların çok üzerinde çek ve senet alarak müştekileri borçlandırdıkları ve daha sonra da malvarlıklarını ele geçirmek için tehdit ederek yağmaya teşebbüs ettikleri, yüksek miktarlı çek ve senetleri icra takibi yaparak müştekilerin malvarlıklarını haksız şekilde ele geçirdikleri tespit edildi.

Kumluca ilçesi ve 2 ayrı ilde yapılan eş zamanlı operasyon ile 13 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı.