Jandarmanın kaçak kazı operasyonunda 12 kişi yakalandı

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince uyuşturucu, silah, kaçak, kazı ve kaçak sigara ile mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 12 kişi yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 11:28
Jandarmanın kaçak kazı operasyonunda 12 kişi yakalandı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi’nde İ.A. isimli şahsın aracında yapılan kontrol sonucunda, 340 paket elektronik cihazlara sıkıştırılmış tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Malkara ilçesi Alaybey Mahallesi’nde bir araçta yapılan aramada; 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan N.C., Ö.D, T.Y. ve O.D. isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Çerkezköy ilçesi Atatürk Mahallesi’nde B.Z. isimli şahsın adresinde yapılan aramada; 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet kuru sıkı tabanca mermisi, 10 adet 9 mm tabanca mermisi ve yaklaşık 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Malkara ilçesi Çimendere Mahallesi’nde ikamet eden R.Ç. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 2 adet farklı boyutlarda tarihi eser niteliğinde taş parçaları, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Kapaklı ilçesinde T.K. ve T.S. isimli şahısların üst aramasında; 5 gram bonzai ve 2 adet hap ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi’nde B.K. isimli şahsın üst aramasında 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.  Çerkezköy Atatürk Mahallesinde Y.E.Ç. ve A.C.’nin üst aramasında 15 gram bonzai ele geçirildi.

Toplamda 12 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.


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