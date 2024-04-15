Bakan Yerlikaya duyurdu: ‘Mercek-17’ operasyonlarında 707 silah ele geçirildi, 869 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mercek-17" operasyonlarında 707 silahın ele geçirildiğini ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 08:37
Bakan Yerlikaya duyurdu: ‘Mercek-17’ operasyonlarında 707 silah ele geçirildi, 869 kişiye işlem yapıldı
Abone Ol google-news

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik bayram süresince 4 gündür devam eden "Mercek-17" operasyonlarında 519 ruhsatsız tabanca, 54 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 uzun namlulu tüfek, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 707 silah ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 869 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonların yapıldığı illerden İstanbul'da 97 tabanca, 4 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 134 şüphelinin gözaltına alındığını; Adana'da 38 tabanca, 4 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 53 şüphelinin gözaltına alındığını; Gaziantep'te 29 tabanca, 7 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 57 şüphelinin gözaltına alındığını; Ankara'da 29 tabanca, 5 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 37 şüphelinin gözaltına alındığını; İzmir'de 24 tabanca, 9 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 42 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.


Ali Yerlikaya haberleri Operasyon haberleri ruhsatsız silah haberleri

İlgili Haberler

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
19 ilde ‘Bozdoğan-25’ operasyonları: 49 şüpheli yakalandı

19 ilde ‘Bozdoğan-25’ operasyonları: 49 şüpheli yakalandı
İstanbul’da dronla operasyon: Ormana gizlenmiş uyuşturucuyu buldular!

İstanbul’da dronla operasyon: Ormana gizlenmiş uyuşturucuyu buldular!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı: CHP'den açıklama geldi!

CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı: CHP'den açıklama geldi!
Son Dakika… İran-İsrail gerilimi hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama!

Son Dakika… İran-İsrail gerilimi hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama!
İşkur geleceğin mesleklerini açıkladı: 10 yılda öne çıkması beklenen 8 meslek

İşkur geleceğin mesleklerini açıkladı: 10 yılda öne çıkması beklenen 8 meslek
Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa şampiyonu!

Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa şampiyonu!
Dikkat çeken ‘kredi’ iddiası: ‘Bizimki IMF’yi sevmiyor, bu nedenle…’

Dikkat çeken ‘kredi’ iddiası: ‘Bizimki IMF’yi sevmiyor, bu nedenle…’
Bayern Münih’in 11 yıllık hegemonyasını sonlandırdı: Bundesliga’da şampiyon Bayer Leverkusen

Bayern Münih’in 11 yıllık hegemonyasını sonlandırdı: Bundesliga’da şampiyon Bayer Leverkusen
Orta Doğu'da uzun gece: İran İsrail'e saldırı başlattı!

Orta Doğu'da uzun gece: İran İsrail'e saldırı başlattı!
AKP’li Şebnem Bursalı’nın Monaco Yat Kulübü’ndeki ıstakoz keyfi! ‘Hesap ne geldi? Enflasyon malum’

AKP’li Şebnem Bursalı’nın Monaco Yat Kulübü’ndeki ıstakoz keyfi! ‘Hesap ne geldi? Enflasyon malum’