Bakan Yerlikaya duyurdu… Organize suç örgütleri çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen 'Mahzen-44' operasyonlarında elebaşılığını Metin Singer’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 08:29
Bakan Yerlikaya duyurdu… Organize suç örgütleri çökertildi
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahzen-44" operasyonu ile elebaşılığını Metin Singer’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 

Operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca, 9 adet sahte pasaport ve çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi.

Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-45” operasyonlarında, elebaşılığını Hakan Uslu’nun yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini de duyurdu.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.


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