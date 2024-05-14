Bakan Yerlikaya duyurdu… Organize suç örgütleri çökertildi

Yayınlanma: 14.05.2024 - 08:29

Güncelleme: 14.05.2024 - 08:38

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahzen-44" operasyonu ile elebaşılığını Metin Singer’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca, 9 adet sahte pasaport ve çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi.

Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-45” operasyonlarında, elebaşılığını Hakan Uslu’nun yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini de duyurdu.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.