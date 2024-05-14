Bakan Yerlikaya duyurdu… Organize suç örgütleri çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen 'Mahzen-44' operasyonlarında elebaşılığını Metin Singer’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahzen-44" operasyonu ile elebaşılığını Metin Singer’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca, 9 adet sahte pasaport ve çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi.
Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-45” operasyonlarında, elebaşılığını Hakan Uslu’nun yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini de duyurdu.
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.
Edirne merkezli 3?? ilde düzenlenen “MAHZEN-44” operasyonlarında elebaşılığını Metin Singer’in yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 14, 2024
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1??5?? şüpheli yakalandı??
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;… pic.twitter.com/UPcTyPC2Rp
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