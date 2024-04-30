Bakan Yerlikaya duyurdu: Şırnak'ta 2 asker şehit oldu!

Yayınlanma: 30.04.2024 - 22:45

Güncelleme: 30.04.2024 - 22:45

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ta düzenlenen operasyon kapsamında J.Uzm.Çvş. Ensar Enes Ertaş ve J.Asb.Çvş. Mustafa Şen, zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi.