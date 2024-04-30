Şırnak'ta askeri araç devrildi: Bir asker şehit, üç asker yaralı

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.

AA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 17:11
Şırnak'ta askeri araç devrildi: Bir asker şehit, üç asker yaralı
Abone Ol google-news

Şırnak'ta askeri araç, Kayaboyun köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.

Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Şırnak haberleri askeri araç haberleri Asker haberleri Şehit haberleri

İlgili Haberler

Pendik’te asker eğlencesinde havaya ateş eden şüpheliler yakalandı

Pendik’te asker eğlencesinde havaya ateş eden şüpheliler yakalandı
ABD'den İsrail açıklaması: 5 askeri birim ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirdi

ABD'den İsrail açıklaması: 5 askeri birim ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirdi
Kolombiya'da askeri helikopter düştü: 9 ölü

Kolombiya'da askeri helikopter düştü: 9 ölü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel'den yasağa karşı adım: 1 Mayıs için Ali Yerlikaya'ya telefon etti

Özgür Özel'den yasağa karşı adım: 1 Mayıs için Ali Yerlikaya'ya telefon etti
Sağlık nedeni ile hapishaneden çıkan Nihal Candan soluğu kuaförde aldı! Tahliyesine itiraz geldi

Sağlık nedeni ile hapishaneden çıkan Nihal Candan soluğu kuaförde aldı! Tahliyesine itiraz geldi
AKP’de seçimin faturası kesilmeye başlanacak: ‘Erdoğan bazı isimleri görevden alacak’ iddiası

AKP’de seçimin faturası kesilmeye başlanacak: ‘Erdoğan bazı isimleri görevden alacak’ iddiası
İzmir’de sokakta bulunan yağ ve deri parçalarının merdiven altı ameliyat kaynaklı olduğu ortaya çıktı

İzmir’de sokakta bulunan yağ ve deri parçalarının merdiven altı ameliyat kaynaklı olduğu ortaya çıktı
Fransız oyuncu Gerard Depardieu, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Fransız oyuncu Gerard Depardieu, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı
Survivor yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu’ndan yeni şarkı

Survivor yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu’ndan yeni şarkı
Başdanışman Mehmet Uçum'dan bu kez '50+1' ayarı: 'Devam ettirilmesi kazanımların gereği'

Başdanışman Mehmet Uçum'dan bu kez '50+1' ayarı: 'Devam ettirilmesi kazanımların gereği'
Altın yatırımcısı dikkat! Ünlü ekonomist uyardı: Gram altın o seviyeyi görecek…

Altın yatırımcısı dikkat! Ünlü ekonomist uyardı: Gram altın o seviyeyi görecek…