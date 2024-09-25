Bakan Yerlikaya duyurdu... Van'da 'Gürz-16' operasyonu: 1 terörist etkisiz hale getirildi

Yayınlanma: 25.09.2024 - 10:31

Güncelleme: 25.09.2024 - 11:11

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen 'Gürz-16' operasyonunda 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Zırhlı Araçlar ve J-SİHA ile icra edilen keşif gözetleme faaliyetinde tespit edilen 1 terörist, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri desteğinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla düzenlenen “GÜRZ-16” operasyonunda etkisiz hale getirildi.

X’ten bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, “Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız” notunu düştü.