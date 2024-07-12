Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 81 ilde 'aranan şahıslara yönelik' Çember-19 operasyonu!

Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 'aranan şahıslara yönelik' Çember-19 operasyonlarında 4 bin 466 firarinin yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 07:45
Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 81 ilde 'aranan şahıslara yönelik' Çember-19 operasyonu!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Çember-19' operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Aranan şahıslara yönelik' düzenlenen operasyonlarda binlerce firari yakalandı.

Bakan Yerlikaya'nın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

"81 ilde son 5 günde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-19” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 466 firari yakalandı! Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

 0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 436 şahıs,  5-10 yıldır aranmakta olan  19 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan  11 şahıs “ÇEMBER-19” operasyonlarıyla yakalandı!?

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

Hırsızlıktan 691 şahıs, dolandırıcılıktan 383 şahıs, yağmadan 159 şahıs, adam öldürmeden 79 şahıs, cinsel suçlardan 116 şahıs, terör suçlarından 85 şahıs, narkotik suçlarından 718 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 434 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 466 şahıs adalete teslim edildi.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı."


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