Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı: '9 Aralık'tan bu yana...'

Yayınlanma: 29.01.2025 - 16:00

Güncelleme: 29.01.2025 - 16:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç Kurulu 2025 toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Küresel göç sorununun her geçen yıl derinleştiğini vurgulayan Yerlikaya, Türkiye'nin göç yönetiminde attığı stratejik adımları anlattı.

Yerlikaya, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin güncel sayısını paylaştı.

SON VERİLERİ AÇIKLADI

Göç Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizde toplam 4 milyon 121 bin 663, yasal kalan yabancı bulunuyor. Bunların; 2 milyon 865 bin 430’unu Suriyeliler; 1 milyon 66 bin 13’ünü ikamet izni olan yabancılar ve 190 bin 220’sini uluslararası koruma altındakiler oluşturuyor" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Göç, tarihsel geçmişi olan; Sadece dünü değil, bugünü ve yarınlarımızı da etkileyen küresel bir konu. Uluslararası Göç Örgütü’nün verilerine göre, dünya genelinde 281 milyonun üzerinde göçmen bulunuyor.

* Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre ise; 122 milyonu aşkın insan, ülkelerinde yaşanan zulüm, çatışma, şiddet, insan hakları ihlalleri ve kamu düzenini bozan olaylar nedeniyle zorla yerinden edilmiş durumda.

* Bu ise şu demek: Her 67 kişiden biri veya tüm dünya nüfusunun yüzde 1.5’i maalesef yurtsuz bırakılmış, köklerinden, ana vatanlarından koparılmış durumda. Uluslararası göçmen ve yerinden edilmiş göçmen sayısındaki artış, göç yönetiminin küresel bir öncelik haline geldiğinin en büyük göstergesi. Bu aynı zamanda planlı, stratejik ve insan odaklı bir göç politikasının önemini ortaya koyuyor.

* Ülkemizde toplam 4 milyon 121 bin 663, yasal kalan yabancı bulunuyor. Bunların; 2 milyon 865 bin 430’unu Suriyeliler; 1 milyon 66 bin 13’ünü ikamet izni olan yabancılar ve 190 bin 220’sini uluslararası koruma altındakiler oluşturuyor. 2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı; Yarattığı büyük acıların yanı sıra, Göç yönetiminde büyük bir sınavdı.

* Ülkemize sığınan milyonlarca Suriyeli kardeşimize kucak açtık. En zor zamanlarında, en karanlık günlerinde onlara umut ışığı olduk. Ve 8 Aralık 2024 tarihi, bir dönemin bitişi, Yeni bir dönemin de başlangıcı oldu. 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esed ülkesinden kaçtı. Suriye’deki zulüm tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldı. Bizim ise vicdanımız rahat, başımız dikti.

* Çünkü; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde “Zalimin karşısında, mazlumun yanında durduk; tarihin doğru tarafında yer aldık”.

81 BİN 576 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

* Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler hız kazandı. 9 Aralık’tan bu yana; 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü.

* 2017 yılından bu yana ise 821 bin 579 Suriyeli kardeşimiz Vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı. Geri dönüşlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi, sürecin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için gerekli destekleri sağlamayı sürdürüyoruz. 2024 yılında; 142 bin 536 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Göçmen kaçakçılığına yönelik 7 bin 871 operasyonda 5 bin 164 şahıs tutuklandı.

* Türkiye’de ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan yeni birimleri hayata geçirerek hızlı ve etkin bir sınır dışı mekanizması kurduk. Halihazırda 81 ilimizde; 270 Mobil Göç Aracımız bulunuyor.

* Mobil Göç Araçlarımızın faaliyete geçtiği, Temmuz 2023 tarihinden 2024 yıl sonuna kadar; 2 milyon 647 bin 963 kişinin kimlik kontrolünü yaptık. Böylelikle 168 bin 91 yabancının düzensiz göçmen olduğunu tespit ettik. Uygulamanın başladığı ilk 3 ayda, tespit edilen düzensiz göçmen oranı %74,5 iken; Bugün bu oran %2,8’e düştü.

* Göç İdaresi Başkanlığı uzman personeli tarafından geliştirilen, yerli ve milli teknolojileri kullanıyoruz. Bu kapsamda son olarak yapay zeka ve ileri teknoloji ürünü GöçBİL uygulamasını GöçNet ile entegre ettik.