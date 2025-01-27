Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: 'Narkokapan-10' operasyonunda 213 zehir taciri yakalandı!
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Narkokapan-10' operasyonunda; 213 şüpheli zehir taciri yakalandı. 197’si tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenen 'Narkokapan-10' operasyonlarında 213 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul’da Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-10” operasyonunda; 213 şüpheli zehir taciri yakalandı. 197’si tutuklandı. 13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sokak Satıcılarına yönelik Ümraniye ilçesi merkezli düzenlenen operasyonda; 25 kg bonzai, 1.260 adet uyuşturucu hap, Muhtelif miktarda skunk, kokain, eroin ve metamfetamin ile 6 adet hassas terazi, 1 adet vakum makinesi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet uzun namlulu otomatik silah ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi."
İstanbul’da Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-10” operasyonunda; 213 şüpheli zehir taciri yakalandı.??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 27, 2025
?? 197’si. TUTUKLANDI.
?? 13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Yaptığımız her bir… pic.twitter.com/vBZO7AehPc
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