Bakan Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın'dan Ankara'daki saldırıda yaralanan polislere ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara’da yaşanan bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurlarını ziyaret etti.

İHA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 15:48
Bakan Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın'dan Ankara'daki saldırıda yaralanan polislere ziyaret
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binası önünde yaşanan bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurlarını hastanede ziyaret etti.

“SALDIRI AKAMETE UĞRATILDI”

Ziyaret sonrası burada konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erkan Karataş, Ali Reis Demirel ve mesai arkadaşlarının kahramanlıklarıyla saldırının akamete uğratıldığını ifade ederek, “Erkan kardeşimiz hafifi yaralı. Konuştuk, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hem cumhurbaşkanımızın hem aziz milletimizin hem de bütün mesai arkadaşlarının selamlarını, geçmiş olsun dileklerini ilettik. Aynı zamanda da biraz geç gelmemizin sebebi Alim kardeşimiz az önce yoğun bakıma yeni geldi, şuuru açık. Kendisiyle doktorlarımızın nezaretinde orada hasbihal edildi. Güçlü ve kuvvetli bir kardeşimiz. Onun orta yaralı olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Ailesine bu müjdeyi verdik. Birazdan kıymetli eşi, annesi ve babası doktorlarımızın nezaretinde Alim Reis kardeşimize geçmiş olsun dileklerini iletecekler” dedi.

Öte Yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bombalı saldırı girişiminde yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti.


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Ali Yerlikaya Ankara

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