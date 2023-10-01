Önce paylaşıp, sonra sildiler! Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen Ebabil Harekatı'ndan dikkat çeken 'Ankara' paylaşımı

Yayınlanma: 01.10.2023 - 15:34

Güncelleme: 01.10.2023 - 15:34

Ankara Kızılay’da sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunuldu.

Saat 09.30 sıralarında TBMM ve bakanlıkların bulunduğu İsmet İnönü Bulvarı'nda patlama ve silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı, yollar trafiğe kapatıldı.

YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

Patlamayla ilgili ilk açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

İki kişinin bombalı eylem yapmak için İçişleri Bakanlığı giriş kapısına geldiğini belirten Yerlikaya, şüphelilerden birinin üzerindeki bombayı patlattığını, diğerinin ise çıkan çatışmada öldürüldüğünü belirtti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırıya ilişkin erişim engeli ve yayın yasağı kararı da alındı.

SOYLU’YA YAKIN ‘EBABİL HAREKATI’NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘sosyal medya ekibi’ olduğu öne sürülen Ebabil Harekatı, Ankara’daki terör saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı hedef aldı.

Hesap, ardından paylaşımı sildi.

Silinen paylaşımda şu ifadeler yer aldı:





ÖZGÜR ÖZEL DOSYAYI AÇIKLAMIŞTI: EBABİL HAREKATI NEDİR?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında “Çok gizli” dediği dosyayı açıklamıştı.

Telegram'da Soylu'ya bağlı olduğunu iddia ettiği 'Ebabil Harekatı' adlı bir kanalın bulunduğunu belirten Özel, bu kanal aracılığıyla 8 bin trolün gündemle ilgili bilgilendirildiği ve adı geçenler hakkında sosyal medyada operasyonel amaçlı paylaşımlar yapıldığını söylemişti.

Özgür Özel açıklamalarında şu ifadeleri dile getirmişti:

“Sayın Davutoğu çıkmış bir kanala. Ebabil Kuşları kapalı kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki 'Altılı Masa'dan ilk açıklamayı Davutoğlu yapmış' diyorlar. Ardından Ebabil Harekatı'nın 8 bin tane trolü saldırıya başlıyor."

"Emin Şen. 4 Ekim 2016’dan itibaren bakan danışmanı. Sosyal medya hesabını 2010’dan beri kullanıyor. Emin Şen, Süleyman Soylu ile il il dolaşıp trollük dersleri verdiği kişidir. Kendisini Trabzonlu bütün milletvekilleriyle birlikte 2013’teki değerlendirme toplantısında görüyoruz. 2020’de birlikteler."

"Devlet memurları gibi bakanların müşavirleri de şirket kurma yasaklarına ve şirket yöneticiliği yasağına tabidir. Emin Şen’e ait Native Teknoloji var. Bu şirkette Erkan Gül, Burak Gül ve Erkan Şen var. Ama bir şirket daha var ki 2010’dan beri Emin Şen tarafından kurulmuş"

"Bir bakan müşavirinin şirketinin olduğunu o şirketinin eski ortaklarının genç sivillerin olduğunu, ortakların gittiğini ama kendisinin kaldığını gördük. SM360 Ajansı. Emin Şen’in şirketi, Soylu’nun sosyal güvenlik bakanı olduğu dönemde bakanlıktan 644 bin 552 dolarlık ihale kazandı."

"Bu arkadaşlar sosyal yönetimi yapıyorlar. Faturayı kesip parayı almışlar ama paraları dağıtmışlar. Ebabil Harekatı Telegram kanalı. Buzdağının küçük kısmında 23 milyon TL’lik bu şirkete verilmiş ihale gördük. Bu arkadaşlar ne iş yapıyorlar? Sosyal medya yönetimi yapıyorlar, parayı buradan buluyorlar."

"İçerik paylaşıyorlar. Yalanı buluyorlar. Sonra 8 bin trolle paylaşıyorlar. Geçmişte Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı kapatılmış. 'Kaftancıoğlu'nun hesabı Ebabiller tarafından sonlandırıldı. Helal olsun her birinize. Nefes alamasın' demişler. Ali Mahir Başarır'ı 'satılmış' etiketiyle TT yapmak istemişler. Başarır'a sayısız hakaretler."

"Anlatmaya çalıştığım konunun bir de farklı bir boyutu var. Kılıçdaroğlu'nun Hacer Fogo ile birlikte AK Parti'nin uyuşturucu ile mücadelede, sokakların torbacı dolu olduğu ve AKP'nin sorumluluğunu hatırladan eleştiren videosunu biliyorsunuz. Bu videoya bir cevap verilir. AK Parti verir, Öme Çelir verir, Süleyman Soylu verir. Ama cevap nereden verilmiş? Türk Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Teşkilatı."

"Aynı iphone marka telefondan atılmış ikisi. Jandarma Genel Komutanlığı ve polis teşkilatının twitterleri aynı telefondan atılılyor. Biz Soylu'yu eleştirdiğimizde, polisi Soylu'ya kalkan yapıyor."

"SOYLU'YA DOĞRUDAN BAĞLI"

"Süleyman Soylu'ya doğrudan bağlı. İki tane şirket. Doğrudan kendisinin sahibi ve yöneticisi. Ahtapot gibi her yerden ihalelerle paraları alıyorlar. Eski ortaklar genç siviller. 8 bin trole burdan sizden benden kan emip kan pompalıyorlar. Bu Ebabil Kuşları Soylu'nun trol ordusu."

Binlerce paylaşıma baktığınızda tek tük 'Reis' denk gelir. Ben nasıl Lut kavmindeysem. Bunlar için Berat Albayrak da o kavimdendir. Yarın MHP Soylu ile çatışmaya girsin, MHPye yapılacak itibar suikasti bu mahvillerden yapılacak. Bunlar Süleyman Soylu'nun ordusudur."

"Soylu bir tweet attığında dakikalar içinde 3 bin RT'ye ulaşır. Ebabiller yoksa Süleyman Soylu diye birisi yoktur. Bunlar ne yer ne içer bilmiyorduk. Kamu kaynaklarını içiyorlar."

İLK OLARAK 2019’DA YAYIN YAPMAYA BAŞLADI

Ebabil Harekâtı, ilk olarak Ekim 2019’da Twitter üzerinden yayın yapmaya başladı. Twitter'da 50 bini aşkın takipçisi bulunan grubun ayrıca Arapça bir hesabı da bulunuyor.

Twitter'da 400 kişiyi takip eden grubun takip ettiği kişiler arasında başta Süleyman Soylu olmak üzere iktidara yakın gazeteci, yazar ve siyasetçiler bulunuyor.

Ayrıca iktidar yanlısı yayın yapan ve "troll" olarak görülen "Laik yobaz", "Kaymak Tabaka", "Masa 6 Haber", "Son Laik Bükücü", "Gizli servis", "Yek Vücut" twitter hesaplarını da takip ediyor.

SOYLU'NUN DÖNÜŞÜ SONRASI TELEGRAM KANALI AÇILDI

Özellikle Soylu'yu destekleyen mesajlar atan ve aleyhinde paylaşım yapanları hedef gösteren Ebabil Harekâtı'nın telegram kanalı ise 10 Mayıs 2020’de oluşturuldu. Bu grupta, Soylu lehine 49 mesaj atıldı. Grubun kurulma zamanlaması ise dikkat çekiyor.

Soylu, pandemi döneminde alınan sokağa çıkma yasağını son dakika açıklaması ve marketlerde izdiham yaşanmasına yönelik tepkiler üzerine 10 Nisan 2020 tarihinde istifa etmişti. Ancak Soylu'nun istifası Erdoğan tarafından kabul etmemişti.

Ebabil Harekâtı'nın, Soylu'nun istifasının kabul edilmemesinin ardından daha "güçlü" şekilde geri dönmesinden kısa süre sonra kurulduğu görülüyor.

KURULUŞ AMACI NE?

Telegram kanalında yapılan ilk paylaşımda, bu yapının amacı "Ebabil Harekâtı, Twitter'da Türkiye ve Türk milleti aleyhine paylaşımlarda bulunanlarla mücadele etme amacıyla kurulmuştur" sözleriyle özetlendi.

Paylaşımda "Ebabil Harekâtı'nın hedefindekiler" şöyle sıralandı:

"Twitter'da devlet ve millet düşmanlığı yapanlar, manipülatif ve yanlış bilgi paylaşanlar, terör propagandası yapan, teröristi ve terör eylemlerini övenler, darbe, sokak eylemi, toplumsal kalkışma çağrısı yapanlar, milletin değerlerini aşağılayanlar ve hakaret edenler…"

Paylaşımda, bu şekilde tweet atanlar tespit edildiğinde bu kanalda paylaşılacağı ve gereğinin nasıl yapılacağının açıklanacağı vurgulandı.