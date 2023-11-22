Bakan Yerlikaya'dan aranan 11 denizci ile ilgili açıklama!
Bakan Ali Yerlikaya, Zonguldak'ta batan kuru yük gemisindeki kayıp olan 11 denizciyi arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Zonguldak'ta batan kuru yük gemisindeki kayıp olan 11 denizci ile ilgili paylaşımda bulundu.
Arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma SAK, Kıyı Emniyet, AFAD, jandarma ve polis ekiplerimizin katılımıyla Zonguldak Karadeniz Ereğli'de batan Kafkametler adlı kuru yük gemisindeki kayıp olan 11 denizcimizin arama çalışmaları devam ediyor. Aramalara; 2 uçak, 1 helikopter, 6 bot, 5 drone, 177 arama kurtarma personeli ve 42 dalgıcımız katılıyor. Gece gündüz arama faaliyetlerine katılan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
En Çok Okunan Haberler
-
- Kar yağışı için tarih verildi!
- Dilan Polat'ın 'bağışı' yeniden gündem oldu
- ‘Vahdettin’ soruşturmasına ilişkin ilk açıklama!
- İktidarın son tuzağına kimler düşecek?
- Portekizli yıldız asla oynamayacağı 2 takımı açıkladı!
- Irak'ın sıfır noktasında 'Trabzon hurması' hasadı
- Filiz Akın'dan kötü haber
- 'Hangi yargı mensubuna ne vereceklerini planlıyorlar'
- Limiti 25 bin TL'nin altında olan dikkat!
- Sosyal medyadan tepki yağdı!