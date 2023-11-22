Bakan Yerlikaya'dan aranan 11 denizci ile ilgili açıklama!

Bakan Ali Yerlikaya, Zonguldak'ta batan kuru yük gemisindeki kayıp olan 11 denizciyi arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 14:20
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Zonguldak'ta batan kuru yük gemisindeki kayıp olan 11 denizci ile ilgili paylaşımda bulundu.

Arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma SAK, Kıyı Emniyet, AFAD, jandarma ve polis ekiplerimizin katılımıyla Zonguldak Karadeniz Ereğli'de batan Kafkametler adlı kuru yük gemisindeki kayıp olan 11 denizcimizin arama çalışmaları devam ediyor. Aramalara; 2 uçak, 1 helikopter, 6 bot, 5 drone, 177 arama kurtarma personeli ve 42 dalgıcımız katılıyor. Gece gündüz arama faaliyetlerine katılan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."


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