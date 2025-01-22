Bakan Yerlikaya'dan 'Gürz-39' ve 'Gürz-40' açıklaması: 240 şüpheli yakalandı!
Bakan Ali Yerlikaya, 43 ilde PKK/KCK'ye yönelik 'Gürz-39' ve 'Gürz-40' operasyonlarında 240 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; 43 ilde terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik son 2 haftadır devam eden 'Gürz-39' ve 'Gürz-40' operasyonlarında 240 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca, örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini belirterek, "Yakalanan şüphelilerin PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün gençlik ve ideolojik yapılanmaları içerisinde bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Ayrıca operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet başsavcılıkları ile polis ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız" dedi.
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