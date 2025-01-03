Bakan Yerlikaya'dan 'Gürz-35' açıklaması: 17 ilde IŞİD operasyonu!

Bakan Ali Yerlikaya, 17 ilde IŞİD'e yönelik düzenlenen “Gürz-35” operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'dan 'Gürz-35' açıklaması: 17 ilde IŞİD operasyonu!
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İHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 08:44

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da son 1 hafta içerisinde IŞİD'e yönelik “Gürz-35” operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlar sonucu 42 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin terör örgütüne üye olduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #IŞİD #Operasyon #Terör örgütü

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