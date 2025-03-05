Bakan Yerlikaya'dan 'Gürz-48' açıklaması: 22 ilde operasyon, 47 gözaltı!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 08:44

Güncelleme: 05.03.2025 - 09:06

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesindeki il jandarma komutanlıkları tarafından, Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Yozgat'ta terör örgütü IŞİD'e yönelik "Gürz-48" operasyonları yapıldığını belirtti.

Operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerin IŞİD terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne yardım ettikleri ve örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıklarının tespit edildiğini duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

"Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz."