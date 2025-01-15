Bakan Yerlikaya'dan 'Hücre-6' açıklaması: 19 şüpheli yakalandı!

Bakan Ali Yerlikaya, Kayseri’de E.Ç.’nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Hücre-6” operasyonunda, 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'dan 'Hücre-6' açıklaması: 19 şüpheli yakalandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 08:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu elebaşılığını E.Ç.’nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik “Hücre-6” Operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Operasyon sonucu 19 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" suçlarından savcılıklar tarafından haklarında soruşturma başlatıldı.

Ayrıca operasyonlar sonucu; 15 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi.

 


Etiketler: #Ali Yerlikaya #Kayseri #Organize suç örgütü #Hücre

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