Bakan Yerlikaya'dan 'Mercek-27' açıklaması: 1664 şüpheli hakkında işlem yapıldı!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 08:23

Güncelleme: 07.11.2024 - 08:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son bir hafta içinde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılığına yönelik “Mercek-27” operasyonları düzenlendiğini açıkladı.

2 BİN 274 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ!

Yerlikaya, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında bin 100 ruhsatsız tabanca, 516 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek ve 632 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 274 silahın ele geçirildiğini aktardı. Ayrıca operasyonlar sonucu bin 664 şüpheli şahıs hakkında ise işlem yapıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suçla mücadelede önleyiciliğe dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Altını çizmek istediğim çok önemli bir husus var: O da ‘önleyicilik.’ Yani suç oluşmadan önlemek. Bunun için de tüm suç başlıklarında olduğu gibi, ‘ruhsatsız silaha’ karşı da hep birlikte mücadele etmemiz elzemdir. Ülkemizin huzur ve güvenliği için bu mücadeleyi, milletimizin her bir ferdiyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, medyamızla, kanaat önderlerimizle, esnaflarımızla, öğretmenlerimizle, annelerimiz ve babalarımızla, 7 den 70’e bir ve beraber olarak vermeliyiz. Ruhsatsız silahlarla mücadele, hem kamu güvenliği hem de suç oranlarını azaltmak için büyük önem arz etmektedir.”