Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 81 ilde 'Mercek-23' operasyonu: 2 bin 439 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-23" operasyonlarında 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 2 bin 269 silah ele geçirildiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 08:53
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 81 ilde "Mercek-23" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Jandarma ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ifade eden Yerlikaya, 1289'u ruhsatsız tabanca, 387'si kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 32'si uzun namlulu tüfek, 561'i ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 2 bin 269 silah ele geçirildiğini aktardı.

Ruhsatsız silah temin edenleri yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, bazı illerde ele geçirilen ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüphelilerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da 222 tabanca, 21 av tüfeği ele geçirildi, 337 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da 160 tabanca, 29 av tüfeği ele geçirildi, 79 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 77 tabanca, 17 av tüfeği ele geçirildi, 146 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 59 tabanca, 24 av tüfeği ele geçirildi, 105 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da 55 tabanca, 21 av tüfeği ele geçirildi, 127 şüpheli gözaltına alındı."


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