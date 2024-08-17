Bakan Yerlikaya'dan 'orman yangınları' açıklaması: 7 kişi gözaltında, 2 kişi tutuklandı!

İçişleri Bakanı Yerlikaya orman yangınlarında 7 kişinin gözaltına alındığı, Bolu yangınına ilişkin ise 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 19:27
Bakan Yerlikaya'dan 'orman yangınları' açıklaması: 7 kişi gözaltında, 2 kişi tutuklandı!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Türkiye’nin çeşitli yerlerinde devam eden orman yangınlarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

Yerlikaya şunları söyledi:

“Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir.

Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen;

İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs, 

Ödemiş ilçesinde 2 şahıs, 

Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve 

Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır.

Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. 

Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır."


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