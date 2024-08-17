Bakan Yerlikaya'dan 'orman yangınları' açıklaması: 7 kişi gözaltında, 2 kişi tutuklandı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya orman yangınlarında 7 kişinin gözaltına alındığı, Bolu yangınına ilişkin ise 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Türkiye’nin çeşitli yerlerinde devam eden orman yangınlarına ilişkin bir açıklamada bulundu.
Yerlikaya şunları söyledi:
“Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir.
Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen;
İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs,
Ödemiş ilçesinde 2 şahıs,
Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve
Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır.
Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.
Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır."
Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 17, 2024
Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen;
??İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs,
??Ödemiş ilçesinde 2 şahıs,
??Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve
??Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs…
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