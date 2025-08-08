Bakan Yılmaz Tunç'tan 'İBB Borsası' açıklaması: 'Elinizdeki belgeleri yargı makamlarına verin'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

KARTALKAYA YANGINI SORUŞTURMASI

Tunç'un açıklamalarının satır başları şöyle:

Hızlı bir şekilde soruşturma başlatıldı. Teknik bilirkişiler raporlarını verdiler. Yargı süreci devam ediyor. Belirlenen şüphelilerle ilgili kamu davası açıldı. Bilirkişi raporu sonucunda belli olacak. İTÜ etkili bir bilirkişi incelemesi yaptı.

Yargılama devam ediyor. Birileri yargıdan kaçırılıyor şeklinde dezenformasyon yapılıyor denildi. Kim sorumluysa 78 canın hesabını vermeli.

SAHTE E-İMZA SORUŞTURMASI

Bu sahtecilikle ilgili soruşturmayı başlatan yargımız. 13 Ağustos 2024 tarihinde bir kamu kurumumuza yapılan ihbarla başlayan bir soruşturma. Özellikle bu sahtecilik şebekesini soruşturma makamı etkin bir soruşturma başlatıyor. Bu şebekenin ortaya çıkartılması gerekiyordu. Gizli bir soruşturma. 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 199 kişi hakkında kamu davası açıldı. 37 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor. Kamuoyu yargı sürecinde öğrendi. UYAP sistemi dünyanın en gelişmiş yargı ağı projesi.

CHP'Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK OPERASYON

Yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Ana muhalefet partisi lideri yargı mensuplarımıza savcılara hakimlere yönelik yakışıksız ifadeler kullanıyor. Adli soruşturmaları siyasi maksatla yapılıyormuş gibi bir izlenim uyandırmaya çalışıyor.

Burada soruşturmanın sonucunu sabırla beklemek gerekir. Masumiyet karinesine önem veriyoruz. Özellikle dosyanın içeriğini bilmeden yargıyı töhmet altında bırakmamak gerekir. Kanıtlarını ilgili mekanizmalarına ulaştırırsınız. Hukuk devletinde bunun gereği yapılır. HSK bunun gereğini elbette yapar. Savunma yapılacak yer miting meydanları değildir. Kimin elinde belge varsa yargı makamına versin. Yargıyı görevini yapar. Sadece CHP'li belediyelere mi soruşturma yapılıyor. Böyle bir şey yok. Kayıtlarda 30 tane AK Partili belediye ile ilgili soruşturma yapılmış. 13 tanesi mahkum olmuş.

ÖZEL'İN 'İBB DAVASI BORSASI' AÇIKLAMASI

CHP lideri Özgür Özel'in Tuzla mitinginde açıkladığı İBB Borsası hakkında sorulan soruya yanıt veren Tunç, "Soruşturmanın sonucunu sabırla beklemek gerekir. Masumiyet karinesine önem veriyoruz. Hiç kimse peşinen suçlu ilan edilemez. Bu soruşturmanın sonunda iddianame, iddianamenin kabulü ile beraber yargılama sonucunda belli olacak bir husus. Hem masumiyet karinesine önem vermemiz lazım hem de özellikle dosyanın içeriğini bilmeden yargıyı töhmet altında bırakacak ifadelerden kaçınmak lazım. Elimde belgeler var diyor. O zaman belgeleri bekletme elinde. Varsa belgelerin kanıtlarım var diyorsun o zaman kanıtlarını ilgili yargı mekanizmalarına HSK'ye ulaştırırsınız hukuk devletinde bunun gereği yapılır. Hakimler ve Savcılar Kurulumuz bunun gereğini elbette ki yapar. Ama siz elinizde belgeler var, meydanlarda... Savunma yapılacak yer miting meydanları değildir. Bir adli soruşturmada savunmanın yapılacağı yer mahkeme salonlarıdır, yargı makamlarıdır. Kimin elinde belge bilgi varsa gitsin yargı makamlarına versin, gitsin Hakimler ve Savcılar Kurulu'na versin. Mutlaka gereği yapılır, eğer varsa böyle bir elinizde bir belge" ifadelerini kullandı.