Bakan Yumaklı'dan korkutan açıklama: 'Sıcaklıklar artacak'

Bakan Yumaklı, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

Yumaklı, şöyle konuştu:

"Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere, bizler yangınlarla aralıksız mücadele ederken, maalesef çeşitli dezenformasyonlar, yalan bilgiler ve iftiralar kamuoyuna servis ediliyor. Biz her zaman olduğu gibi yine aynı kararlılıkla şunu söylüyoruz: Bu iftiralara cevap vermeyeceğiz. Çünkü onların amacı tam da bu; tartışmalarla gündem oluşturmak. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Sadece ve sadece doğruyu anlatacağız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da doğru ve zamanında bilgiyle kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yalan ve dedikoduyla prim yapmak isteyenlerin ya da tartışma yaratarak kendine pozisyon edinmek isteyenlerin bu çabalarına izin vermeyeceğiz. Onları milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz.

Bu haftanın çok riskli olduğunu defalarca ifade ettik, tekrar hatırlattık. Dün de bugün de ülkemizin farklı bölgelerinde maalesef yangınlar çıktı. Bunlara dair son durumu paylaşmak isterim: Bugün 37’si ormanlık alanda, 36’sı kırsal (orman dışı) alanda olmak üzere toplam 73 yangınla mücadele edildi.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik’in Osmaniye köyüne kadar ulaşan Bozören yangını ile Sakarya Doğançay’dan Bilecik’e ulaşan Bayat yangını tamamen kontrol altına alındı. Şehit verdiğimiz Eskişehir Seyitgazi yangını, Afyon sınırına kadar ulaşmıştı. Bu yangın da kontrol altına alındı.

Bugün başlayan Mersin Anamur, Antalya Aksu Kurşunlu ve Muğla Yatağan yangınları da kontrol altına alınmış durumda. Yine bugün çıkan Antalya Muratpaşa Güzeloba, Uşak Sivaslı, Adana Kozan, Denizli Acıpayam, Antalya Alanya ve Bilecik Söğüt yangınları da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bu bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor.

Karabük’ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde başlayan iki ayrı yangın ise devam ediyor. Burada iki uçak, 19 helikopter ve kara araçlarıyla müdahale sürüyor. Alanın genişliği, kırık ve engebeli yapısı ile dik kayalıklar müdahaleyi zorlaştırıyor. Ancak ekipler sahada konumlandı ve müdahale ediyor. Zaman zaman kararsız rüzgarlar işimizi zorlaştırıyor. Ama inşallah bunun da üstesinden geleceğiz.

Antalya Gazipaşa’da orman dışı alanda başlayan bir başka yangına da iki uçak, sekiz helikopter ve kara ekipleriyle müdahale ediyoruz. Polemiğe konu edilen ve kontrol altına alınan Aksu Kurşunlu yangını ile ilgili de bir not paylaşayım: Perge Antik Kenti’ne kadar ulaşmıştı ancak antik kent zarar görmedi. Bu basın toplantısına gelmeden hemen önce, Manisa Akhisar’da orman dışı alanda başlayan yangına da 4 uçak ve 10 helikopterle müdahale edilmeye başlandı. Hava karardıktan sonra da çalışmalarımız sürecek.

"YARIN İTİBARIYLA SICAKLIKLARIN +10 DERECE DAHA ARTMASI BEKLENİYOR"

Değerli basın mensupları, aziz vatandaşlarım; hep söylediğim gibi, tekrar ediyorum: Bu bir savaştır. Biz ülkemizdeki bütün yangınlarla savaşıyoruz. Yorulmayan, dinlenmeyen, acıkmayan; rüzgarla hızlanan, sıcaklıkla güç toplayan bir düşmandan söz ediyoruz. Olağanüstü hava şartları yaşanıyor. Bugün, tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen bilgi ise daha fazla endişe verici: Yarın itibarıyla sıcaklıkların +10 derece daha artması bekleniyor. Yani biz sadece önceki yıllardaki yangınlarla değil, daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Elbette ki bu mücadelede; iki asırlık tecrübesiyle Orman Genel Müdürlüğü, valilikler, AFAD ve tüm ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarımız ile birlikte bu savaşı veriyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, bu yangınları da söndüreceğiz.

Bilimsel yöntemlerle, olması gerektiği gibi hareket etmeye devam ediyoruz. Ancak sözlerimin başında belirttim: Ormanlar yeniden yetişir, fidan dikilir… ama kaybettiğimiz canlar geri gelmez. 86 milyon vatandaşımızın sorumluluğu vardır. Bu mücadeleyi tek başımıza kazanamayız. Lütfen açık alanda ateş yakmayın. Faaliyetiniz ne olursa olsun, eğer bulunduğunuz ortam alev almaya müsaitse, 'ağaçlara, ormana uzak' diye düşünmeyin. Bir anda, farkında bile olmadan yangına neden olabilirsiniz. Bugün Karabük’te yaşadığımız durum bunun açık örneğidir. Son olarak, tüm vatandaşlarıma sağduyuları, destekleri ve dualeri için teşekkür ediyorum. Söndürme çalışmalarına katılan bütün kahramanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."