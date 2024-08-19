Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir’deki orman yangınlarında 7 kişi gözaltında

Yayınlanma: 19.08.2024 - 14:58

Güncelleme: 19.08.2024 - 15:08

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos akşamı çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen, ev ve işyerlerine sıçrayan orman yangınının ardından bölgede incelemeler sürüyor.

Son olarak AFAD Başkanı Okay Memiş, İzmir Valisi Süleyman Elban ile birlikte yangın bölgesine gelerek birtakım açıklamalarda bulundu.

“TOPLAM 4 BİN 700 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ”

“15 Ağustos’ta başlayan ve yoğun olarak İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Karabük ve Bolu illerinde etkili olan büyük ölçekli orman yangınlarını yaşadık” diyen Başkan Memiş, “Yangından etkilenen illerde, Valilerimizin başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla 7/24 esasına göre çalışmışlardır. Diğer tüm illerimizde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerimiz yangın bölgelerine; personel araç gereç desteği vermek üzere teyakkuz halinde görevlerine devam etmektedirler. Bu yangınlarda toplam 5 bin 901 personel, 2 bin 533 araç, 450 arazöz, 613 su tankeri ve itfaiye aracı, 27 uçak, 72 helikopter olmak üzere 99 hava aracıyla müdahale yapılmıştır. Orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerinde, ülke genelinde toplam 4 bin 700 vatandaşımız valilerimizin koordinesinde güvenli yerlere tahliye edilmiştir. Yangından zarar gören yerleşim yerlerinde hasar ve zarar tespit çalışmaları devam etmektedir” diye konuştu.

142 YAPI ORMAN YANGININDAN ETKİLENDİ

İlk belirlemelere göre İzmir, Manisa ve Aydın’da toplam 142 yapının orman yangınlarından etkilendiğini vurgulayan Memiş, “Bunlardan 11’i yıkık, 91’i ağır hasarlı, 39’u ise az hasarlıdır.

Özellikle İzmir’de konut, iş yeri ve tarım zararlarıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Uşak, Muğla, Bolu ve Karabük illerimizde meydana gelen yangınlarda, yapısal hasar ve zarar tespiti bulunmamaktadır. Bu mağduriyeti devlet olarak gidermeye gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

“YANGINLARIN YÜZDE 90’I İNSAN KAYNAKLI”

“Afet risk azaltmasında AFAD olarak can kaybı yaşanmaması bizim birinci önceliğimiz” diyen Memiş, sözlerine şöyle devam etti:

“Risk azaltmak çok geniş kapsamlı bir görev. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın görevi var. Vatandaşımızın da duyarlı olması gerekiyor. Dere yatağına ruhsat verilmemesi gerekiyor. Ormana bitişik olan yerlerde ruhsatsız yapılaşmaya müdahale edilmesi gerekiyor. Yetki yerel yönetimlerde, belediyelerimizde, belli alanlarda bakanlıklarımızda, belli alanlarda bizde. Türkiye genelinde yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklı.”

İZMİR’DE 45 BİNA HASAR GÖRDÜ

İzmir Valisi Süleyman Elban ise “Menderes’teki yangının artık enerjisi iyice düştü. Her an söndürüldü haberi gelebilir. Bunun dışındaki diğer yangınların tamamı dün itibarıyla kontrol altına alınmıştı. Çalışmalar biter bitmez hasar tespit çalışmalarına başladık. Yaptığımız çalışmalarda 45 binanın hasar gördüğünü tespit ettik. Şimdi eşya ve diğer yardımlarla ilgili teknik çalışanları yürütüyoruz. Hayvanlarla ve tarımsal ürünlerle ilgili de bazı hasarlar var. Özellikle Bayındır’da zeytinlik alanında oluşan hasarlar var. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra tespit ettiğimiz hasarları AFAD Başkanlığımıza, Ankara’daki ilgili birimlere ulaştıracağız. Kanunun ve ilgili mevzuatın belirlediği oranlar çerçevesinde vatandaşımızın yarasının hızlıca sarılması için yardımları kendilerine en kısa zamanda ulaştırmayı planlıyoruz” açıklamalarında bulundu.

“TESPİTLER SÜRÜYOR, ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞIN YARASININ SARILMASI”

İzmir’deki yangınlara dair 7 kişinin gözaltında olduğu bilgisini aktaran Vali Elban, “Menderes Tahtalı bölgesinde çıkan ve Urla’da çıkan yangın ise elektrik tellerinin kopmasından kaynaklı çıktı. Dolayısıyla bu sıcaklıklarda, nemin çok düşük olduğu ve rüzgarın da çok düzensiz ve hızlı estiği günlerde çok dikkatli olmalıyız. Etkilenen alanla ilgili tespitlerimiz devam ediyor. Bizim şu anda önceliğimiz vatandaşın yarasının sarılmasına yönelik olduğu için bina, eşya, hayvan ve bitkisel ürünlerle ilgili tespiti hızlıca bitirmeyi düşünüyoruz” cümlelerini aktardı.

HAFTA SONUNA KADAR DİKKAT UYARISI

“Mahkemeye sevk edilip tutuklananlar var. Henüz savcılıkta olup mahkeme aşamasını bekleyenler var” diyen Vali Elban, şunları kaydetti:

“Bayındır ilçesindeki yangın bahçesinde tadilat yaparken çıkıyor. Ödemiş’te otluk alanda sigara içmekten kaynaklı çıkıyor. Tire’de kendi bahçelerinde piknik ve tadilat yaptıkları için çıkıyor. Dolayısıyla bunların tamamı ihmalden, özensizlikten ve dikkatsizlikten. Bu hafta sonuna kadar özellikle çok dikkat etmek gerekiyor. Yapılacak her dikkatsizlik çok büyük yangına sebebiyet verebilir.”