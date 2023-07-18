Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 18.07.2023 - 20:28
Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Abone Ol google-news

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Çanakkale yangınının kontrol altında olduğunu açıkladı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız.Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım,yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" ifadelerini kullandı.

 

 

çanakkale orman yangını Orman İbrahim Yumaklı

İlgili Haberler

Hatay'daki orman yangınının nedeni belli oldu: Tutuklandı!

Hatay'daki orman yangınının nedeni belli oldu: Tutuklandı!

En Çok Okunan Haberler