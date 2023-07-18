Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Çanakkale yangınının kontrol altında olduğunu açıkladı.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız.Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım,yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" ifadelerini kullandı.
Çanakkale’deki orman yangını KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 18, 2023
Ormanlarımız için teyakkuzdayız.Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor.
Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım,yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım.
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