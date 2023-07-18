Hatay'daki orman yangınının nedeni belli oldu: Tutuklandı!

Hatay'ın Belen ilçesinde 16 Temmuz'da ateş yakarak bahçe temizliği yaparken, orman yangınına neden oldukları iddiasıyla 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 18.07.2023 - 16:08
Hatay'daki orman yangınının nedeni belli oldu: Tutuklandı!
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Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkisinde 16 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında çıkan, 120 hektarlık alanı etkileyen ve bugün kontrol altına alınabilen orman yangınıyla ilgili soruşturmayı yürüten İl Jandarma Komutanlığı ile Belen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin ateş yakarak bahçe temizliği yaparken orman yangınına sebep olduğunu belirledi. 

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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