Bakan Yumaklı orman yangınlarına ilişkin son verileri paylaştı: Riskli bölgeleri açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla ilgili son bilgileri aktardı.

Sıcak ve rüzgâr nedeniyle söndürülen yangınların yeniden alevlendirme riski taşıdığını söyleyen Bakan Yumaklı, aktif olarak alevlerle mücadelenin Karabük Safranbolu’da, Bursa Kestel’de ve Kahramanmaraş 12 Şubat’ta sürdüğünü açıkladı.

Kestel’le ilgili akşam saatlerine doğru iyi bir haber verilebileceğini, çalışmaların bu doğrultuda olumlu seyrettiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Bizim özellikle büyük risk teşkil eden kıyı kesimlerimiz başta olmak üzere bugün Marmara’nın güneyi, Ege’nin de kuzeyi ve Batı Karadeniz hatta Ege’nin içini de söyleyebilirim riskli görünüyor" uyarısı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın paylaştığı son bilgiler şöyle:

MERSİN

Dün Mersin'de çıkan yangın kontrol altına alınmış durumda.

UŞAK, SİVASLI

Yangının gece boyunca arkadaşlarımız müdahalesini yaptılar, büyük ölçüde kontrol altına aldılar. Burada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylediğimiz ve soğutma çalışmalarının devam ettiği Antalya Gazipaşa var. Bu yangında da yine tedbiren soğutmaya devam ediyoruz. Bunun bir sebebi var, yangın söndürüldükten sonra bile en ufak bir rüzgârda inanılmaz bir sıcaklık var tekrar alevlenmeler söz konusu olabiliyor. Bugüne kadar söndürdüğümüz bütün alanlarda neredeyse tamamında devam eden soğutma çalışmaları var. Bunlar bazen günler, arazi şartlarına göre haftalar sürebilir.

BURSA, HARMANCIK

Bursa’da da ilk başlayan yangın Harmancık ilçesindeydi. Orada arkadaşlarımız çok yoğun bir müdahale yaptılar. Ama hamdolsun büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Yani 4 ilimizdeki 5 yangında şu an için herhangi bir problem kalmadı çok şükür.

BURSA, KESTEL

Biraz önce bizim de üzerinde 15 saatlik koordinasyon yaptığımız Kestel’deki yangın da devam ediyor. Ancak durumun iyiye gittiğini söyleyebiliriz, şunun için, tütmeler görülebilir. Arkadaşlarımız birkaç farklı noktaya odaklanmış durumda. İnşallah olağanüstü bir hava şartı olmazda, arkadaşlarımız burada akşamüstüne doğru bize daha güzel haberler verebilecek. An itibariyle iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz.

Kestel’de yangın saat 17.40’ta başladı. Hava kararıncaya kadar hem hava araçlarımız hem kara araçlarımız müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava müdahaleleri tekrar başladı. Rüzgarın önümüzdeki saatlerde 40 km’yi bulması bekleniyor, arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldı. Şu anda bölgede 6 uçak, 4 helikopter görev yapıyor; bunların 2 uçağı ve 2 helikopteri ağır sınıfa giriyor. Kara müdahalesi için 694 araç sahada.

Karahıdır Mahallesi’nde 170 hanede 708 vatandaşımız, İğdir Mahallesi’nde 220 hanede 600 vatandaşımız, Avdancık Mahallesi’nde ise 90 hanede 457 vatandaşımız olmak üzere toplam 480 haneden 1.765 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

KARABÜK, SAFRANBOLU

Hali hazırda devam eden arazi şartları sebebiyle Karabük Safranbolu yangımız devam ediyor. Burada gece boyunca müdahale devam etti. Ancak oranın farklı bir özelliği var; maalesef sis ve duman bulutu yangın alanını tamamen kapladığı için belli bir saate kadar hava müdahalesi yapılamıyor. Arkadaşlarımız, havanın açıldığı bölgelere hava araçlarını yönlendirmiş durumda. Karadan müdahale sürüyor. Gün içinde 3 uçak ve 16 helikopterle müdahale etmeye devam edeceğiz.

Dikkat ederseniz, Kestel’deki müdahale araçlarıyla Safranbolu’dakiler birbirinden farklı. Bu vesileyle belirtelim: her aracı her koşulda kullanamazsınız. 19 köye bağlı 57 mahallede, toplam 928 evde yaşayan 1.839 vatandaşımız AFAD tarafından güvenli alanlara alındı.

KAHRAMANMARAŞ, ONİKİŞUBAT

Dün yine ormanlık alanda başlayan yangın, kayalık alana sirayet etti. Gece boyunca yangının enerjisi düşürüldü. Tedbiri elden bırakmıyoruz, buraya müdahalemiz sürüyor.

Biz dün ülkemiz genelinde, 36’sı ormanlık alanda, 48’i de orman dışı alanda olmak üzere toplam 84 yangınla mücadele ettik. Riskli günlerden geçiyoruz. Bu da 2-3 gün sonra duracak gibi değil. Bunu ifade etmek için Ekim 2025’e kadar teyakkuz halinde olduğumuzu, sadece bizim değil bütün vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması gerektiğini buradan söyleyelim. En kolay, hiçbir bedeli olmayan yangın söndürme metodu, onun çıkmamasını sağlamaktır. Ülkemizin kaynaklarını, havasını, suyunu, doğal güzelliklerini, o ekosistemde yaşayan canlıları yok etmeye sadece bir kıvılcım yetiyor. Türkiye’nin hangi noktasında, hangi parçasında ne olacağını şimdiden bilemeyiz ama bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle destek olmasını rica ediyoruz. Lütfen kapalı alanların dışında ateş yakmayalım.

RİSKLİ BÖLGELERİ AÇIKLADI

Bizim özellikle büyük risk teşkil eden kıyı kesimlerimiz başta olmak üzere bugün Marmara’nın güneyi, Ege’nin de kuzeyi ve Batı Karadeniz hatta Ege’nin içini de söyleyebilirim riskli görünüyor."