Bakan Yumaklı, tavsiye tüketim tarihi geçen ürünlerle ilgili önergeyi yanıtladı: 'Koku yoksa sorun yok'

Yurttaşlar ekonomik sıkıntılar nedeniyle ucuz gıdaya ulaşmak için tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) geçmiş ürünlere yönelince, muhalefet milletvekilleri Meclis’e verdikleri soru önergeleri ile bu ürünlerin sağlığa etkisine ilişkin bilgi istedi.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle önerge veren DEVA Partili Hasan Karal “TETT’si geçmiş ürünlerin satıldığı marketlerde, vatandaşların ‘en az riskli olanı seçmek zorunda kalması’ bakanlığınızca halk sağlığı açısından kabul edilebilir bir durum olarak mı değerlendirilmektedir?” sorusunu yöneltti.

‘SORUMLULUK İŞLETMECİDE’

Önergeye yanıt veren Yumaklı, “TETT, ürünün son tüketilmesi gereken tarihi değil, ürünün kalite özelliklerini koruyabildiği tarihtir. Tavsiye edilen tarih geçtikten sonra gıda; güvenilir olması, tat, koku, görünüş gibi bozulmaların olmaması koşulu ile piyasada bulunabilir. Tavsiye tüketim tarihi geçmiş gıdaların insan tüketimine uygunluğunun kontrolü gıda işletmecilerinin sorumluluğundadır” dedi.

TETT’si geçmiş ürünlerin satışı için belli bir üst tarih olup olmadığı sorulan Yumaklı “Mevzuatta tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünler için tüm gıdalar bakımından geçerli, sabit ve ürün bazlı bir ‘üst satış süresi’ tanımlanmamıştır” ifadelerini kullandı. Yumaklı ayrıca “Gıda güvenilirliği esas olup, insan tüketimine uygun olmayan ürünlerin herhangi bir yolla piyasada değerlendirilmesine izin verilmemektedir”dedi.

YOKSULLUK SORUSU YANITSIZ

Öte yandan Yumaklı, “TETT’si aylar geçmiş gıdaların, yoksulluk nedeniyle emekli, öğrenci, engelli ve dar gelirli vatandaşlar tarafından düzenli olarak satın alındığı ortadayken; bakanlığınız bu durumu halk sağlığı ve güvenli gıdaya erişim açısından bir kriz olarak görmekte midir?” sorusunu yanıtsız bıraktı.