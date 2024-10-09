Bakan Yumaklı'dan 'yaralı geyik' açıklaması
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrika bahçesine sığınan yaralı kızıl geyik, yetkililer tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geyik hakkında yaptığı açıklamada hayvanın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bacağından yaralı olan kızıl geyik, bir fabrikanın bahçesine sığındı.
Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, hayvanın sol ön bacağının kırık olduğunu tespit etti.
Geyik, uyuşturucu iğne ile uyutularak tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü.
BAKAN YUMAKLI’DAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kızıl geyiğin durumunun iyiye gittiğini belirtti.
Yumaklı, "İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl geyik, milli parklar ekiplerimiz tarafından tedavi altına alındı. Bir süre gözetim altında kalacak ve iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak" dedi.
?? Durumu iyiye gidiyor.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) October 8, 2024
??İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaralı ve yorgun halde bulunan kızılgeyik @milliparklar ekiplerimizce tedavi altına alındı.
?? Bir süre daha misafirmiz olarak gözetim altında kaldıktan sonra doğal yaşam alanına kavuşacak. pic.twitter.com/2itFcsFMrc
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