Yüsra Geyik Arka Sokaklar'a geri dönecek mi?

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh ve Oya Okar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde 15 sezon boyunca Zeliha Çoban karakterine hayat veren Yüşra Geyik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2024 - 12:13
Yüsra Geyik Arka Sokaklar'a geri dönecek mi?
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Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 19’uncu sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yüşra Geyik bir basın mensubunun 'Arka Sokaklar’a yeniden döner misiniz?' sorusuna yanıt verdi.

Geyik, şu açıklamalarda bulundu:

"Arka Sokaklar artık rüştünü çok ispat etmiş bir dizi. Herkes gidebilir, herkes çıkabilir. Diziye hiçbir şey olmuyor. Maşallahı var. Allah da nazarlardan saklasın. Çalışan herkesi tanıyoruz artık. Hiçbir şey diyemem. Ben de ekiple 15 sezon çalıştığım için 'Ne zaman geri dönersin?', 'Ne yaparız?', 'Öyle mi yaparız, böyle mi?' diye konuşuyoruz. Ama başka bir işle devam ediyorum. Öyle bir şey şu anda mümkün değil. Ama orası evimiz gibi artık"


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