İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır çıkışını değerlendirdi

27 Ocak 2022 Perşembe, 04:00

İYİ Parti kanadı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır çıkışını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun sözlerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’ndan “Ülkeye ne fayda gelecekse yolu TBMM’den geçer” çıkışı yapmıştı. Ağıralioğlu’nun ifadeleri sonrası siyaset kulislerinde “Millet İttifakı’nda görüş ayrılığı mı var” sorusu gündeme gelirken, Cumhuriyet’in konuştuğu İYİ Partili kaynaklar, “her iki partinin gerek Kürt sorunu gerekse ülkedeki diğer sorunların çözüm adresinin TBMM olduğu noktasında hemfikir olduğunu” vurguladı.

"ÇATLAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu “Millet İttifakı’nda herhangi bir çatlak ve görüş ayrılığının söz konusu olmadığı”, Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin de “siyaseten tam anlaşılamadığı” ifade edildi.

İYİ Parti kanadında şu değerlendirme yapıldı: “Kılıçdaroğlu daha önce, ‘Kürt sorununun çözüm yeri Meclis’tir’ açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu’nun sözleri yanlış yerlere çekilmek ve sanki ittifakta ‘bir sorun varmış’ gibi gösterilmek isteniyor. Böyle bir durum yok. İYİ Parti’nin terörle mücadele noktasında tavrı nettir. Çözüm süreci ve devamında 1212 şehidin acısı konusunda da hassasiyeti yüksektir. Kılıçdaroğlu da zaten yeni bir çözüm sürecinden söz etmiyor. İYİ Parti’nin de CHP’nin de görüşü nettir. Eğer bir ülkede bir sorun varsa, bunun çözüm yeri TBMM’dir.”