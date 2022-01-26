Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu: Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim
Son dakika | CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu akşam saat 22.00'de açıklama yapacağını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere” dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam saat 22.00’de önemli bir açıklama yapacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere...”
Sevgili Halkım,— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 26, 2022
Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere...
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