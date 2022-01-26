Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu: Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim

26 Ocak 2022 Çarşamba, 17:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam saat 22.00’de önemli bir açıklama yapacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere...”