Bakanın kurucusu olduğu hastanede skandal: Estetik ameliyatının ardından iki bacağını kaybetti

Yayınlanma: 10.01.2024 - 11:27

Güncelleme: 10.01.2024 - 11:27

Bir süre yer hostesi olarak çalışan Sevinç Çelik (36) burnundaki sorunu estetik ameliyatla gidermeye karar verdi.

HalkTV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri AŞ’ye bağlı Medipol Koşuyolu Hastanesi’nde karar kılan Çelik, gerekli parayı biriktirince 2 Mayıs 2014’te ameliyat masasına yattı. Medipol Hastanesi ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucularının arasında olduğu bir hastane.

Doç. Dr. M. K.’nin yaptığı ameliyatı 2 saat kadar süren Çelik bir gün sonra taburcu oldu. Çelik’te şiddetli ağrı ve yüksek ateş görüldü.

“SENİN CANIN ÇOK TATLI”

Çelik’in, mahkemede tanık olarak dinlenen kardeşi Neslihan Çelik, “Ablam ağrısının çok olduğunu, ateşinin olduğunu söyledi. Ancak doktor, ameliyat sonrası normal olduğunu ve ‘senin canın çok tatlı’ gibisinden sözler söyledi” dedi.

Ameliyat olduğu dönemde 1.5 yaşında kızı olan Çelik’in ağrıları giderek arttı. Ameliyattan bir hafta sonra kontrol için hastaneye giden Çelik’in alçısı çıkarıldı. Çelik, ameliyatı yapan doktora şikâyetlerini yinelese de, iddiaya göre doktordan, ‘Bunlar normal, canın çok tatlı senin’ karşılığı aldı. Eve dönen Çelik’in durumu daha da kötüleşti. Çelik, 19 Mayıs’ta devlet hastanesi acil servisine götürüldü.

“DURUMU KRİTİK, BACAKLARINI KESMEMİZ LAZIM”

Çelik’in durumunun kötü olduğunu gören doktorlar, ameliyattan sonra kanına mikrop karıştığını ve bunun tüm vücuda yayıldığını söyledi. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Çelik’in ayaklarında morarma oluştu. Doktorlar, ailesine “Durumu kritik. Bacaklarını kesmemiz lazım. Ya hayatı ya ayakları…” diyerek zor bir tercihte bulunmaları gerektiğini söyledi. Ailenin onay vermesinin ardından Çelik’in bacakları 9 Haziran’da diz altından kesildi.

1 MİLYON TL TAZMİNAT TALEP ETTİ

Estetik ameliyatın yapıldığı hastanenin ‘ayıplı hizmet’ verdiğini öne süren Çelik, 300 bin TL maddi, 700 bin TL manevi tazminat talebi ile dava açtı. Dava dilekçesinde, ameliyatı yapan doktorun özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğini öne sürüldü. Hastane avukatları ise yaptıkları savunmalarda, Çelik’in bacaklarının kesilmesi ile ilgili hastanenin bir kusurunun olmadığını kaydetti.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

İstanbul Anadolu 3. Tüketici Mahkemesi, davacı tarafın talebi ile bilirkişi raporu hazırlattı. Dosyaya Adli Tıp Kurumu dâhil 5 rapor girdi. Raporlarda, estetik ameliyat ile Çelik’in bacaklarının kesilmesi arasında bir bağ kurulamadığı kaydedildi. Çelik’in avukatları, hazırlanan raporların eksik olduğu detaylı bir rapor hazırlatılması gerektiğini kaydetti. Mahkeme, 10 yıl süren davada kararını geçen aylarda verdi. Mahkeme, Sevinç’in davasının reddine karar verdi.

HASTANE İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Kararla birlikte davalı hastane avukatlarının vekâlet ücretini de iki ayağını da kaybeden Çelik’in ödemesine karar verildi. Hastane, kararda belirtilen tutarın ödenmesi için Çelik’e icra takibi başlattı. İstanbul Anadolu 5. İcra Dairesi’nde başlatılan takipte Çelik’in 9 bin 755 lirayı ödemesi istendi. Çelik’in avukatları ise ilk derece mahkemesine itiraz etti. Davaya son noktayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi koyacak.

Kadının avukatı Hayriye Çağır, “Müvekkilin, bu olay nedeniyle resmen hayatı karardı. Mahkeme, bize göre hatalı bir karar verdi. Karara itiraz ettik. İtiraz sonuçlanmadan müvekkil hakkında icra takibi başlatıldı. Müvekkil hak ararken haciz tehdidi altında kaldı” dedi.