Çevreyi yok eden bakan: Övünerek 'imar barışı' diyen Murat Kurum, oturduğu her koltukta skandallara imza attı

Yayınlanma: 08.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 08.01.2024 - 03:00

Uzmanların her ne kadar Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu söylemesine karşın özellikle AKP döneminde imar barışı sık sık gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte 6 milyon konut için imar affı kapsamında yapı kayıt belgesi verildi. Bu kararın ardından bakanlık görevine gelen Kurum, bu kapsamda 7 milyon kişinin yararlandığını açıkladı. Riskli yapılara verilen “izinlerin” ardından Kurum bir sene sonra “İmar barışı, ‘imar barışına giren yapılar sağlamdır, riskli değildir’ anlamı taşımıyor” açıklamasını yaptı. Kurum ayrıca, “İmar affı, bizim vatandaşın devletle olan barışı” ifadesini kullandı.

Yine Kurum’un bakan olduğu dönemde İstanbul’daki Tozkoparan, Tokatköy ve Fetihtepe gibi alanlarda “kentsel dönüşüm” çalışmaları başladı. Bu kapsamda yurttaşlar kendilerine güvence verilmeden evlerinden edildi. Sabahın erken saatlerinde çevik kuvvet eşliğinde evleri yıkılan yurttaşlar sokakta kaldı. O dönem bakanlık tarafından kendilerine ufak bir kira desteği yapıldı. Ayrıca yeni dönüşümle birlikte yapılacak evler için de ek ücret talep edildi.

TOKİ tarafından 2019’da başlatılan “100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi” kapsamında dört yıldır evlerini teslim alamayan yurttaşlardan 15-21 bin lira arası ödemeler istendi. Kurum “Vatandaşımız biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak, bu bedeli karşılayabilir” yanıtını verdi.

AİLE SAADETİ

Gazetemiz, yazarı Barış Pehlivan, Kurum ve eşinin RTÜK bağlantılarını ortaya çıkmıştı. Kurum’un matematik öğretmeni olan eşi Şengül Kurum sadece RTÜK’ten 38 bin TL maaş alıyor.

Kurum’un bakan olduğu dönemde birçok çevre katliamına da imza atıldı. “Millet bahçesi” projeleri kapsamında birçok doğal alan imara açıldı. Ormanlar bahçe adı altında katledildi. Ayrıca NASA’nın “Ayakkabıyla bile girilmemeli” açıklaması yaptığı Salda Gölü rant kurbanı oldu. Yine aynı dönemde İstanbul‘un oksijen kaynağı ve su havzası olan Kuzey Ormanları’nda yapılaşma çalışmaları başladı. Deprem riski adı altında bölgede rezerv yapı alanları ilan edildi, rant devreye girdi. 6 Şubat’ta 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı’nın yıkım zemin katta bulunan pastanenin kolon kestiği tespit edilmişti. Pastane sahibi olan MÜSİAD Başkanı Sami Kervancıoğlu’nun ise Kurum’la fotoğrafları ortaya çıktı. Kervancıoğlu hâlâ firari.

CAMİYE GÖRE PLAN

Kurum’un daha önce yaptığı bir planlama da adaylığının ardından tekrardan gündeme geldi. “Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu” tanıtım toplantısında konuşan Kurum, “Şehrin merkezine camiyi oturtup çevresinde şehirleşeceğiz. Camiler afet esnasında da kullanılacak” ifadelerini kullanmıştı.