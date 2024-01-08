Çevreyi yok eden bakan: Övünerek 'imar barışı' diyen Murat Kurum, oturduğu her koltukta skandallara imza attı
AKP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olarak Murat Kurum’u gösterdi. Murat Kurum, 10 ilde toplam 294 bin kaçak yapının imar affıyla övünmüştü. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yıkılan çok sayıdaki kaçak yapının imar affı ile kayıt altına alındığı ortaya çıkmıştı. Kurum döneminde yurttaşlar başta Tozkoparan, Tokatköy ve Fetihtepe’deki “kentsel dönüşüm” projelerinde mağdur oldu. 2019’da TOKİ tarafından başlatılan 100 bin konut projesi hâlâ bitmedi. Kurum’un “kentin merkezine cami yaptıktan sonra çevresine şehirleşme” projesi de var.
Uzmanların her ne kadar Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu söylemesine karşın özellikle AKP döneminde imar barışı sık sık gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte 6 milyon konut için imar affı kapsamında yapı kayıt belgesi verildi. Bu kararın ardından bakanlık görevine gelen Kurum, bu kapsamda 7 milyon kişinin yararlandığını açıkladı. Riskli yapılara verilen “izinlerin” ardından Kurum bir sene sonra “İmar barışı, ‘imar barışına giren yapılar sağlamdır, riskli değildir’ anlamı taşımıyor” açıklamasını yaptı. Kurum ayrıca, “İmar affı, bizim vatandaşın devletle olan barışı” ifadesini kullandı.
Yine Kurum’un bakan olduğu dönemde İstanbul’daki Tozkoparan, Tokatköy ve Fetihtepe gibi alanlarda “kentsel dönüşüm” çalışmaları başladı. Bu kapsamda yurttaşlar kendilerine güvence verilmeden evlerinden edildi. Sabahın erken saatlerinde çevik kuvvet eşliğinde evleri yıkılan yurttaşlar sokakta kaldı. O dönem bakanlık tarafından kendilerine ufak bir kira desteği yapıldı. Ayrıca yeni dönüşümle birlikte yapılacak evler için de ek ücret talep edildi.
TOKİ tarafından 2019’da başlatılan “100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi” kapsamında dört yıldır evlerini teslim alamayan yurttaşlardan 15-21 bin lira arası ödemeler istendi. Kurum “Vatandaşımız biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak, bu bedeli karşılayabilir” yanıtını verdi.
AİLE SAADETİ
Gazetemiz, yazarı Barış Pehlivan, Kurum ve eşinin RTÜK bağlantılarını ortaya çıkmıştı. Kurum’un matematik öğretmeni olan eşi Şengül Kurum sadece RTÜK’ten 38 bin TL maaş alıyor.
Kurum’un bakan olduğu dönemde birçok çevre katliamına da imza atıldı. “Millet bahçesi” projeleri kapsamında birçok doğal alan imara açıldı. Ormanlar bahçe adı altında katledildi. Ayrıca NASA’nın “Ayakkabıyla bile girilmemeli” açıklaması yaptığı Salda Gölü rant kurbanı oldu. Yine aynı dönemde İstanbul‘un oksijen kaynağı ve su havzası olan Kuzey Ormanları’nda yapılaşma çalışmaları başladı. Deprem riski adı altında bölgede rezerv yapı alanları ilan edildi, rant devreye girdi. 6 Şubat’ta 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı’nın yıkım zemin katta bulunan pastanenin kolon kestiği tespit edilmişti. Pastane sahibi olan MÜSİAD Başkanı Sami Kervancıoğlu’nun ise Kurum’la fotoğrafları ortaya çıktı. Kervancıoğlu hâlâ firari.
CAMİYE GÖRE PLAN
Kurum’un daha önce yaptığı bir planlama da adaylığının ardından tekrardan gündeme geldi. “Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu” tanıtım toplantısında konuşan Kurum, “Şehrin merkezine camiyi oturtup çevresinde şehirleşeceğiz. Camiler afet esnasında da kullanılacak” ifadelerini kullanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rakibi belli oldu, ilk paylaşımını yaptı
- Kolon kesen firariyle fotoğrafı ortaya çıktı!
- Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!
- 40 yıl boyunca aynı numaralar: 50 milyon TL'lik ikramiye
- Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Çiçeği burnunda aday Murat Kurum'un aile saadeti!
- Uzay istasyonuyla temas kurdu, astronotla konuştu
- ‘Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede?’ sloganları
- İstanbul'da kar yağışı tahmini değişti
- 'Hilafet sancağı' taşıdılar!