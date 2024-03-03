Bakanlığın 2023 faaliyet raporunda dikkat çeken bütçe dağılımı: Ruh sağlığına ‘sıfır’ harcama
Sağlık Bakanlığı, 2023 Faaliyet Raporu’nu yayımladı. Raporda “hasta garantili” şehir hastanelerine bütçe fazlası ödeme yapıldığı ortaya çıktı.
Sağlık Bakanlığı 2023 Faaliyet Raporu’na göre şehir hastanelerine 2023’te bütçeden 46 milyar 662 milyon TL kaynak ayrılırken; 49 milyar 540 milyon 896 bin TL ödeme gerçekleşmiş.
Şehir hastanelerine bütçe fazlası harcamalar yapılırken sağlık hizmetlerinde çok önemli alanların da ihmal edildiği gözlendi. Bağımlılık tedavi hizmetleri için 991 milyon 823 bin TL ödenek planlanırken bu alana hiç harcama yapılmadığı ortaya çıktı.
Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik harcamalar ayrılan bütçenin yüzde 33’ünde kalırken bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama faaliyetleri bütçenin yüzde 56.2’sini kullandı.
Ruh
sağlığı hizmetleri için ayrılan
bütçede ise hiç harcama
yapılmadı. Kanserle mücadele
faaliyetleri için ayrılan 2 milyar
510 milyon liralık ödeneğin
ise yalnızca 55 milyon lirası
harcandı. Raporda, sağlık
hizmeti talebindeki artış
karşısında mevcut insan
kaynağının sınırlı kaldığı
belirtildi.
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