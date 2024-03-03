Bakanlığın 2023 faaliyet raporunda dikkat çeken bütçe dağılımı: Ruh sağlığına ‘sıfır’ harcama

Yayınlanma: 03.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.03.2024 - 04:00

Sağlık Bakanlığı 2023 Faaliyet Raporu’na göre şehir hastanelerine 2023’te bütçeden 46 milyar 662 milyon TL kaynak ayrılırken; 49 milyar 540 milyon 896 bin TL ödeme gerçekleşmiş.

Şehir hastanelerine bütçe fazlası harcamalar yapılırken sağlık hizmetlerinde çok önemli alanların da ihmal edildiği gözlendi. Bağımlılık tedavi hizmetleri için 991 milyon 823 bin TL ödenek planlanırken bu alana hiç harcama yapılmadığı ortaya çıktı.

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik harcamalar ayrılan bütçenin yüzde 33’ünde kalırken bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama faaliyetleri bütçenin yüzde 56.2’sini kullandı.

Ruh sağlığı hizmetleri için ayrılan bütçede ise hiç harcama yapılmadı. Kanserle mücadele faaliyetleri için ayrılan 2 milyar 510 milyon liralık ödeneğin ise yalnızca 55 milyon lirası harcandı. Raporda, sağlık hizmeti talebindeki artış karşısında mevcut insan kaynağının sınırlı kaldığı belirtildi.

