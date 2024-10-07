Bakanlığın 'hileli gıdalar' listesinde yer almıştı! Saydamlar Catering'den 'domuz eti' açıklaması: 'Vatanını, bayrağını seven, dindar bir firmayız'

Yayınlanma: 07.10.2024 - 15:57

Güncelleme: 07.10.2024 - 15:58

Düzce'de okul, yurt ve fabrikalara toplu yemek hizmeti veren Saydamlar Catering adlı firmadan 13 Ocak 2021 tarihinde alınan numunede domuz eti olduğu tespit edildi.

Firmanın ismi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde de yer aldı.

Firma sahibi Murat Saydam'ın AKP Düzce İl Başkanlık yönetiminde görev yaptığı ortaya çıkarken konuyla ilgili firmadan da bir açıklama paylaşıldı.

'VATANINI, BAYRAĞINI SEVEN, DİNDAR...'

Açıklamada, "İlgili tespit döneminde ve tarihlerinde firmamızın aynı menü ile teslim ettiği tüm ürünlerde yapılan test sonuçlarının olumlu ve temiz çıkmasına, dönem menü ürünlerinin tüm bileşenlerinin firmamızca bağımsız test kuruluşlarınca ve tarım bakanlığı test birimlerince ayrı ayrı incelenmesine, raporlanmasına ve olumsuz bir sonuca rastlanılmamasına rağmen sadece bir numuneden alınan tespit ile bu kararın verilmesi haksız ve adil olmayan sonuçlar doğurmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Bizim ne kadar vatanını bayrağını seven, istihdam konusunda hassas, devlete vergisini veren, ailesinin dini dünyevi uhrevi hassasiyetini tüm Düzce halkınca bilindiği kanaatindeyiz" denildi.