Bakanlık 5 ildeki lahmacuncuları ifşa etti: İşte listedeki restoranlar!

Yayınlanma: 14.12.2024 - 12:31

Güncelleme: 14.12.2024 - 12:32

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla hile yapan firmaları takip etmeye ve her gün listeyi güncelleyerek paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden bu tür firmaları duyuruyor.

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında söz konusu ürünler görülebiliyor.

Sitedeki bilgiler anlık olarak güncelleniyor. Söz konusu site ile, sofralarımızın vazgeçilmezi olan birçok ürünün, üreticiler tarafından taklit edildiği ve tağşiş edildiği ortaya çıktı.

YENİ ÜRÜNLER EKLENDİ

Bakanlık, son yaptığı denetimler sonucu "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine yeni ürünler ekledi.

Bakanlık tarafından açıklanan yeni liste, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan firmaları gözler önüne serdi.

BAKANLIK BU KEZ LAHMACUNCULARI İFŞA ETTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu kez lahmacunlarda sağlığa zararlı maddeler kullanan restoranları kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde, lahmacunlarda "tek tırnaklı eti", "kanatlı eti" ve "sakatat" gibi tehlikeli gıdaların karıştırıldığını tespit etti.

Ardından taklit ve tağşiş yapılmış gıda ürünleriyle faaliyet gösteren işletmelerin listesi yayımlandı.

Listede yer alan lahmacuncu firmalar arasında Beğendik Lahmacun ve Etli Pide Pişiren Fırın, PTT 2 Kebap ve Lahmacun Salonu, Yeşil Köşe Kebap ve Lahmacun Salonu, Gaziantep Kebap Salonu, Kebapçım, Koç Kasap Restaurant, Kardeşler 2 Pide Lahmacun ve Lavaş Salonu, Öz Derya Börek Lahmacun, Urfa Yörem Pide Lahmacun ve Efes Pidecisi bulunuyor.

Bakanlık, halk sağlığını korumak adına vatandaşları, şüpheli gıda ürünleriyle karşılaştıklarında 174 ALO hattını arayarak ihbarda bulunmaya davet ediyor.

İşte o liste...