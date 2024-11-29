Bakanlık listeyi güncelledi: Ünlü peynir markasının içinden çıkanlar şoke etti

Yayınlanma: 29.11.2024 - 13:53

Güncelleme: 29.11.2024 - 13:54

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde sahtekarlık yapan markaların anlık olarak yurttaşlara açıklandığı guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresini erişime açtı.

Yurttaşlar, site içerisinde yer alan Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi üzerinden iki farklı kategoriyle karşılaşıyor.

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında söz konusu ürünler görülebiliyor.

Sitedeki bilgiler anlık olarak güncelleniyor. Söz konusu site ile, sofralarımızın vazgeçilmezi olan birçok ürünün, üreticiler tarafından taklit edildiği ve tağşiş edildiği ortaya çıktı.

YENİ ÜRÜNLER EKLENDİ

Bakanlık, son yaptığı denetimler sonucu "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine yeni ürünler ekledi.

Bu listelerde yer alan peynir markalarının içeriği, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle ünlü bir peynir markasının içeriğindeki uygunsuz maddeler, büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

HİLELİ ÜRÜNLER SKANDALI BÜYÜYOR

Bakanlık, gerçekleştirdiği denetimler sırasında, köfteye domuz eti, sucuğa at ve geyik eti karıştıran, çiğ adanaya kalp ekleyen üreticilerle ilgili ortaya çıkan skandalların ardından, yeni markalarla ilgili uyarılarda bulunuyor.

Bu ürünler, hem tüketicilerin sağlığını riske atıyor hem de gıda güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açıyor.

PEYNİRLERDEKİ HİLE ŞOKE ETTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı liste, bu kez peynir markalarını da kapsıyor. Ünlü bir peynir markasının içeriğindeki hileli maddeler, büyük tepki topladı.

Bakanlık, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla, hileli ve sağlıksız ürünlerin üretim ve satışını engellemek adına denetimlerin artarak devam edeceğini açıkladı.

İşte o liste...