Bakanlık listeyi güncelledi: Dönerden çıkanlar 'pes' dedirtti!

Yayınlanma: 07.12.2024 - 16:36

Güncelleme: 07.12.2024 - 16:36

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde sahtekarlık yapan markaların anlık olarak yurttaşlara açıklandığı guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresini erişime açtı.

Yurttaşlar, site içerisinde yer alan Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi üzerinden iki farklı kategoriyle karşılaşıyor.

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında söz konusu ürünler görülebiliyor.

Sitedeki bilgiler anlık olarak güncelleniyor. Söz konusu site ile, sofralarımızın vazgeçilmezi olan birçok ürünün, üreticiler tarafından taklit edildiği ve tağşiş edildiği ortaya çıktı.

YENİ ÜRÜNLER EKLENDİ

Bakanlık, son yaptığı denetimler sonucu "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine yeni ürünler ekledi.

Bakanlık tarafından açıklanan yeni liste, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan firmaları gözler önüne serdi.

Bu listede, zeytinyağı, et döner, haşlanmış köfte ve bitkisel karışım yağ gibi ürünlerde yapılan hileler dikkat çekti. Özellikle et dönerinde yapılan hileler oldukça şaşırtıcı, köftede ise et kullanılmadığı tespit edildi.

Listede, "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" ve "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" olmak üzere iki ana kategoriye yer verildi. Zeytinyağı, et döner, haşlanmış köfte ve bitkisel karışım yağ gibi ürünlerde yapılan hileler bu kategorilerde yer aldı.

DÖNERDE DERİ DOKUSU

Adana merkezli 02 Yasin Poyraz isimli firmanın ürettiği et dönerde ise deri dokusu ve kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi.

İşte güncel liste...